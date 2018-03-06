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| | Автономное такси будущего от Renault запустят к 2030 году

Автономное такси будущего от Renault запустят к 2030 году

Вчера, 20:33
Французская компания Renault презентовала в Женеве новый концепт полностью беспилотного автомобиля такси Renault EZ-GO. Разработчики заявили, что новый автомобиль, который также может считаться сервисом, сможет дополнить транспортную систему современных европейских мегаполисов уже к 2030 году.

Автономное такси будущего от Renault запустят к 2030 году

 

Разработчики из компании Renault заявили, что новый Renault EZ-GO является «робомобилем», который в будущем будут использовать наряду с метро и другими видами общественного транспорта. Отмечается, что модель имеет под капотом полностью электрический мотор, а также набор беспилотных технологий максимального пятого уровня.

Новый Renault EZ-GO получил шестиместный салон, а сидения модели расположены таким образом, чтобы пассажиры находились лицом друг к другу. Отмечается, что модель вдохновлена легендарными лондонскими кэбами и такси Парижа.

Автономное такси будущего от Renault запустят к 2030 году

 

Автономное такси будущего от Renault запустят к 2030 году

 

Концептуальный Renault EZ-GO лишён привычных дверей и крыши – данные элементы заменены на стеклянные панорамные панели. Кроме того, модель не оснащается педалями, рулем и механическими кнопками. Разработчики обещают производить новый Renault EZ-GO серийно, но это произойдёт не ранее 2030 года. Конкурентом для модели станет аналогичный электрокар Sedric, разработанный концерном Volkswagen.
Васисуалий Мурчалов
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