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| | McLaren выпустит 75 трековых суперкаров Denna GTR

McLaren выпустит 75 трековых суперкаров Denna GTR

Сегодня, 17:12
Британский премиальный бренд McLaren в рамках международного мотор-шоу в Женеве представил трековую версию нового суперкара McLaren Senna, которая получила приставку GTR. Отмечается, что модель будет собрана вручную тиражом в 75 единиц, а стоимость каждого автомобиля составит 1 000 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 78 730 000 рублей по нынешнему курсу.

McLaren выпустит 75 трековых суперкаров Denna GTR

 

Новый трековый McLaren Senna GTR не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Модель получила продвинутую систему аэродинамики, которая состоит от огромного сплиттера спереди, задних диффузоров и гигантского спойлера, что в сумме позволило сгенерировать порядка 1 000 килограммов прижимной силы.

Гоночный McLaren Senna GTR оснащается переработанным 4,0-литровым мотором V8 с системой двойного турбонаддува, который способен выдавать 825 лошадиных сил, что на 25 «лошадок» больше, чем у базового McLaren Senna. Динамические характеристики модели не раскрываются, но базовая модель ускоряется до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

McLaren выпустит 75 трековых суперкаров Denna GTR

 

McLaren выпустит 75 трековых суперкаров Denna GTR

 

Разработчики отметили, что тираж нового McLaren Senna GTR составит всего 75 единиц, а за каждый автомобиль придётся выложить 1 000 000 фунтов стерлингов. Сборка модели будет налажена вручную на заводе McLaren в Уокинге, Великобритания.
Васисуалий Мурчалов
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