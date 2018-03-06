Дизайн будущих моделей Hyundai показали на концепте без фар

Руководитель дизайнерского подразделения Hyundai Люк Донкервольке сообщил, что при разработке концепта инженеры черпали вдохновение от прототипа 1974 года, созданного в ателье Italdesign. Интерьер новинки оснастили четырьмя отдельными креслами, а отделан салон натуральным деревом. Концепт обустроили несколькими дисплеями, один из которых является панелью управления, а еще два внедрили на спинки сидений переднего ряда.
Технические параметры новинки пока держатся в секрете. Отмечается, что в Женеве Hyundai показал новый Hyundai Santa Fe и небольшой электрокар Hyundai Kona.