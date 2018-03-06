Дизайн будущих моделей Hyundai показали на концепте без фар

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai представила новое направление дизайна на концепте Le Fil Rouge, премьера которого состоялась на открывшемся Женевском автосалоне. Новинку лишили привычных осветителей в передней половине кузова - их заменили огромной световой панелью.

Руководитель дизайнерского подразделения Hyundai Люк Донкервольке сообщил, что при разработке концепта инженеры черпали вдохновение от прототипа 1974 года, созданного в ателье Italdesign. Интерьер новинки оснастили четырьмя отдельными креслами, а отделан салон натуральным деревом. Концепт обустроили несколькими дисплеями, один из которых является панелью управления, а еще два внедрили на спинки сидений переднего ряда.

Дмитрий Павличко

Технические параметры новинки пока держатся в секрете. Отмечается, что в Женеве Hyundai показал новый Hyundai Santa Fe и небольшой электрокар Hyundai Kona.