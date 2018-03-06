SsangYong привез в Женеву электрический кроссовер e-SIV

Южнокорейская компания SsangYong в рамках проходящего в эти дни мотор-шоу в Женеве презентовала новый полностью электрический кроссовер SsangYong e-SIV. Концепт получил яркий футуристический дизайн, а также огромный сенсорный дисплей, занимающий почти всю центральную консоль.

Новый концептуальный электрокроссовер SsangYong e-SIV имеет некоторые стилистические сходства с существующими внедорожниками марки, среди которых стоит выделить SsangYong Actyon. Так, модель имеет довольно массивные задние стойки и приподнятый кузов, хотя разработчики уверяют, что модель представляет собой купеобразный кроссовер.Новый SsangYong e-SIV приводится в движение 190-сильным полностью электрическим мотором, который сочетается с блоком литий-ионных батарей объёмом в 61,6 кВт/ч. По данным создателей, такой ёмкости хватит для преодоления 450 километров пути на максимальной скорости в 150 километров в час. Зарядить аккумулятор на 80% можно за 50 минут.

Васисуалий Мурчалов

В салоне нового SsangYong e-SIV расположилась огромная цифровая система, которая представляет собой тянущийся через всю центральную консоль сенсорный дисплей. Примечательно, что кроссовер полностью лишен механических кнопок и манипуляторов. Серийная версия модели дебютирует к 2020 году.