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| | SsangYong привез в Женеву электрический кроссовер e-SIV

SsangYong привез в Женеву электрический кроссовер e-SIV

Сегодня, 16:34
Южнокорейская компания SsangYong в рамках проходящего в эти дни мотор-шоу в Женеве презентовала новый полностью электрический кроссовер SsangYong e-SIV. Концепт получил яркий футуристический дизайн, а также огромный сенсорный дисплей, занимающий почти всю центральную консоль.

SsangYong привез в Женеву электрический кроссовер e-SIV

 

Новый концептуальный электрокроссовер SsangYong e-SIV имеет некоторые стилистические сходства с существующими внедорожниками марки, среди которых стоит выделить SsangYong Actyon. Так, модель имеет довольно массивные задние стойки и приподнятый кузов, хотя разработчики уверяют, что модель представляет собой купеобразный кроссовер.

Новый SsangYong e-SIV приводится в движение 190-сильным полностью электрическим мотором, который сочетается с блоком литий-ионных батарей объёмом в 61,6 кВт/ч. По данным создателей, такой ёмкости хватит для преодоления 450 километров пути на максимальной скорости в 150 километров в час. Зарядить аккумулятор на 80% можно за 50 минут.

SsangYong привез в Женеву электрический кроссовер e-SIV

 

В салоне нового SsangYong e-SIV расположилась огромная цифровая система, которая представляет собой тянущийся через всю центральную консоль сенсорный дисплей. Примечательно, что кроссовер полностью лишен механических кнопок и манипуляторов. Серийная версия модели дебютирует к 2020 году.
Васисуалий Мурчалов
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