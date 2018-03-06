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| | В Женеве показали двухдверный внедорожник Range Rover SV Coupe

В Женеве показали двухдверный внедорожник Range Rover SV Coupe

Сегодня, 16:26
В рамках открывшегося сегодня Женевского автосалона представили двухдверный Range Rover SV Coupe. Над разработкой кроссовера трудились конструкторы из подразделения SVO.

В Женеве показали двухдверный внедорожник Range Rover SV Coupe

 

Сообщается, что все кузовные панели, помимо капота и подъемной двери, позаимствованы от обычного полноразмерного внедорожника Range Rover. Также отмечается, что машину будут собирать методом ручной сборки.

Внедорожник снабдят пневматической подвеской, а клиренс может регулироваться для обеспечения более комфортного перемещения при разной дорожной обстановке. Новинку оснастили колесными дисками, размеры которых составляют от 21 до 23 дюймов.

В Женеве показали двухдверный внедорожник Range Rover SV Coupe

 

В Женеве показали двухдверный внедорожник Range Rover SV Coupe

 

Под капотом нового кроссовера Range Rover SV Coupe разместится 8-цилиндровый 5-литровый агрегат с отдачей 557 лошадиных сил. До первой «сотни» он берет разгон за 5,0 секунд, а предельная скорость новинки достигнет 265 км/ч. Авто оснастили полноприводным механизмом, блокировкой заднего дифференциала и 2-скоростной раздаткой.
Дмитрий Павличко
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