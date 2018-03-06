В Женеве показали двухдверный внедорожник Range Rover SV Coupe

В рамках открывшегося сегодня Женевского автосалона представили двухдверный Range Rover SV Coupe. Над разработкой кроссовера трудились конструкторы из подразделения SVO.

Сообщается, что все кузовные панели, помимо капота и подъемной двери, позаимствованы от обычного полноразмерного внедорожника Range Rover. Также отмечается, что машину будут собирать методом ручной сборки.Внедорожник снабдят пневматической подвеской, а клиренс может регулироваться для обеспечения более комфортного перемещения при разной дорожной обстановке. Новинку оснастили колесными дисками, размеры которых составляют от 21 до 23 дюймов.

Дмитрий Павличко

Под капотом нового кроссовера Range Rover SV Coupe разместится 8-цилиндровый 5-литровый агрегат с отдачей 557 лошадиных сил. До первой «сотни» он берет разгон за 5,0 секунд, а предельная скорость новинки достигнет 265 км/ч. Авто оснастили полноприводным механизмом, блокировкой заднего дифференциала и 2-скоростной раздаткой.