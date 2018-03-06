Porsche показал в Женеве электрический универсал Mission E Cross Turismo

Немецкий премиальный бренд Porsche, входящий в состав Volkswagen Group, в рамках международного автосалона в Женеве представил новый полностью электрический универсал Porsche Mission E Sport Turismo. Новый концепт позиционируется создателями как скоростной универсал, который способен обеспечить уверенное движение по бездорожью.

Оливер Блюме, глава компании Porsche, во время премьеры нового Porsche Mission E Sport Turismo завил, что модель является концептом, но имеет неплохие шансы получить «зеленый» свет на серийное производство. По словам топ-менеджера, новинка совмещает в себе все качества Porsche Mission E, а также практичность универсала Porsche Panamera Sport Turismo.Новый Porsche Mission E Sport Turismo выполнен на базе стандартного концепта Mission E, который был показан публике ещё в 2016 году. Автомобиль приводится в движение двумя полностью электрическими моторами, которые суммарно генерируют 600 лошадиных сил. Новинка способна разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Васисуалий Мурчалов

«Зеленый» универсал Porsche Mission E Sport Turismo может заряжаться как при помощи кабеля, так и индукционно, а 15 минут зарядки хватит для преодоления 400 километров. В салоне концепта расположилась полностью цифровая приборная панель, сенсорный блок управления климат-контролем, а также большой дисплей мультимедийной системы.