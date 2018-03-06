СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram
| | Porsche показал в Женеве электрический универсал Mission E Cross Turismo

Porsche показал в Женеве электрический универсал Mission E Cross Turismo

Вчера, 23:00
Немецкий премиальный бренд Porsche, входящий в состав Volkswagen Group, в рамках международного автосалона в Женеве представил новый полностью электрический универсал Porsche Mission E Sport Turismo. Новый концепт позиционируется создателями как скоростной универсал, который способен обеспечить уверенное движение по бездорожью.

Porsche показал в Женеве электрический универсал Mission E Cross Turismo

 

Оливер Блюме, глава компании Porsche, во время премьеры нового Porsche Mission E Sport Turismo завил, что модель является концептом, но имеет неплохие шансы получить «зеленый» свет на серийное производство. По словам топ-менеджера, новинка совмещает в себе все качества Porsche Mission E, а также практичность универсала Porsche Panamera Sport Turismo.

Новый Porsche Mission E Sport Turismo выполнен на базе стандартного концепта Mission E, который был показан публике ещё в 2016 году. Автомобиль приводится в движение двумя полностью электрическими моторами, которые суммарно генерируют 600 лошадиных сил. Новинка способна разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Porsche показал в Женеве электрический универсал Mission E Cross Turismo

 

Porsche показал в Женеве электрический универсал Mission E Cross Turismo

 

«Зеленый» универсал Porsche Mission E Sport Turismo может заряжаться как при помощи кабеля, так и индукционно, а 15 минут зарядки хватит для преодоления 400 километров. В салоне концепта расположилась полностью цифровая приборная панель, сенсорный блок управления климат-контролем, а также большой дисплей мультимедийной системы.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Porsche планирует расширить линейку электрокаров и сотрудничать с конкурентами
Porsche планирует расширить линейку электрокаров и сотрудничать с конкурентами

Представители компании Porsche сообщили, что новый электрокар Porsche Mission E, готовящийся к премьере, не станет единственным полностью электрическим

В Женеве представлен спортивный универсал Porsche Panamera Sport Turismo
В Женеве представлен спортивный универсал Porsche Panamera Sport Turismo

Практичная и солидная новинка от Porsche дебютировала на мотор-шоу в Женеве. Представленный спортивный универсал Panamera Sport Turismo не удивил чем-то

В Женеве презентуют новый универсал Porsche Panamera Sport Turismo‍
В Женеве презентуют новый универсал Porsche Panamera Sport Turismo‍

Представители немецкой немецкой компании Porsche в рамках автомобильного салона в Женеве, который состоится в марте обещают представить собравшейся публике

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости