Хэтчбек Toyota Auris нового поколения представлен в Женеве

Японская компания Toyota в рамках международного автосалона в Женеве презентовала новое поколение популярного хэтчбека Toyota Auris, производство которого уже в скором времени стартует на британской площадке бренда. Ожидается, что модель доберётся до европейских дилеров уже в до конца 2018 года.

Согласно данным разработчиков, новый городской хэтчбек Toyota Auris построен на совершенно новой модульной платформе TNGA, которая в будущем станет глобальной для бренда. Примечательно, что на данном шасси уже построен новый кроссовер Toyota C-HR и рестайлинговый Toyota Prius. Хэтчбек следующей генерации стал на 40 мм длиннее и на 30 мм шире.Базовая версия Toyota Auris будет предложена с 1,2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого пока не озвучивается. Кроме того, новинка будет комплектоваться двумя гибридными установками, которые выполнены на основе 1,8- и 2,0-литрового моторов – в первом случае отдача составит 122 лошадиные силы, а «старший» агрегат сможет генерировать 177 «лошадок».

Васисуалий Мурчалов

В плане внешности новый Toyota Auris от актуального хэтчбека отличается более агрессивными бамперами и зауженной оптикой. К сожалению, дизайн салона нового хэтчбека пока не раскрывается.