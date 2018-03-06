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| | Состоялась премьера нового компактного кроссовера Lexus UX

Состоялась премьера нового компактного кроссовера Lexus UX

Сегодня, 15:08
Японский премиальный бренд Lexus, принадлежащий корпорации Toyota, в рамках международного автосалона в Женеве рассекретил внешность и технические характеристики нового кроссовера Lexus UX. Отмечается, что модель станет самым маленьким SUV в линейке японского бренда.

Состоялась премьера нового компактного кроссовера Lexus UX

 

Новый Lexus UX, представленный в Женеве, спроектирован на базе совершенно новой модульной платформы GA-C, которая позволила снизить массу автомобил, увеличив при этом жесткость конструкции. Новый SUV получил 4 495 мм длины, ширина и высота достигают 1 840 мм и 1 520 мм соответственно, а размер колесной базы растянулся до 2 640 мм.

Примечательно, что новый Lexus UX позиционируется как конкурент для Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA, но при этом японская модель ощутимо больше баварских конкурентов. Что касается подвески, то кроссовер имеет стойки McPherson спереди, а сзади расположились двойные поперечные рычаги. В список оснащения автомобиля входит электроусилитель руля.

Состоялась премьера нового компактного кроссовера Lexus UX

 

Состоялась премьера нового компактного кроссовера Lexus UX

 

 

На старте продаж компактный Lexus UX будет доступен с 2,0-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 170 лошадиных сил. Помимо этого, позже дебютирует и плагин-гибридная версия, которая получит мощность в 178 лошадиных сил и никель-металгидридную аккумуляторную батарею.
Васисуалий Мурчалов
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