Состоялась премьера нового компактного кроссовера Lexus UX

Японский премиальный бренд Lexus, принадлежащий корпорации Toyota, в рамках международного автосалона в Женеве рассекретил внешность и технические характеристики нового кроссовера Lexus UX. Отмечается, что модель станет самым маленьким SUV в линейке японского бренда.

Новый Lexus UX, представленный в Женеве, спроектирован на базе совершенно новой модульной платформы GA-C, которая позволила снизить массу автомобил, увеличив при этом жесткость конструкции. Новый SUV получил 4 495 мм длины, ширина и высота достигают 1 840 мм и 1 520 мм соответственно, а размер колесной базы растянулся до 2 640 мм.Примечательно, что новый Lexus UX позиционируется как конкурент для Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA, но при этом японская модель ощутимо больше баварских конкурентов. Что касается подвески, то кроссовер имеет стойки McPherson спереди, а сзади расположились двойные поперечные рычаги. В список оснащения автомобиля входит электроусилитель руля.

Васисуалий Мурчалов

На старте продаж компактный Lexus UX будет доступен с 2,0-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 170 лошадиных сил. Помимо этого, позже дебютирует и плагин-гибридная версия, которая получит мощность в 178 лошадиных сил и никель-металгидридную аккумуляторную батарею.