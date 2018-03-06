Zenvo приспособила 1193-сильный гиперкар TSR-S к обычным дорогам

Датские машиностроители из Zenvo презентовали в Женеве свой новый гиперкар TSR-S. Он представляет собой дорожную версию гиперкара TSR, оснащенную сликами, защитной конструкцией и гоночными креслами.

Новинка создана на базе монокока, выполненного из стали и алюминия. На нем закрепляются стальные подрамники, а все детали кузова датского гиперкара исполнены из карбона.Под капотом Zenvo TSR-S разместился 8-цилиндровый 5,8-литровый турбированный двигатель с производительностью 1193 лошадиные силы. Он работает в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Дмитрий Павличко

До первой «сотни» гиперкар берет разгон за 2,8 секунды, а предельная скорость машины достигает 325 км/ч. Помимо всего модель снабдили аэродинамическим обвесом, карбон-керамическими тормозными механизмами и регулируемой подвеской. Цена на модель и ее тираж пока держатся в секрете.