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| | Zenvo приспособила 1193-сильный гиперкар TSR-S к обычным дорогам

Zenvo приспособила 1193-сильный гиперкар TSR-S к обычным дорогам

Сегодня, 17:38
Датские машиностроители из Zenvo презентовали в Женеве свой новый гиперкар TSR-S. Он представляет собой дорожную версию гиперкара TSR, оснащенную сликами, защитной конструкцией и гоночными креслами.

Zenvo приспособила 1193-сильный гиперкар TSR-S к обычным дорогам

 

Новинка создана на базе монокока, выполненного из стали и алюминия. На нем закрепляются стальные подрамники, а все детали кузова датского гиперкара исполнены из карбона.

Под капотом Zenvo TSR-S разместился 8-цилиндровый 5,8-литровый турбированный двигатель с производительностью 1193 лошадиные силы. Он работает в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Zenvo приспособила 1193-сильный гиперкар TSR-S к обычным дорогам

 

До первой «сотни» гиперкар берет разгон за 2,8 секунды, а предельная скорость машины достигает 325 км/ч. Помимо всего модель снабдили аэродинамическим обвесом, карбон-керамическими тормозными механизмами и регулируемой подвеской. Цена на модель и ее тираж пока держатся в секрете.
Дмитрий Павличко
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