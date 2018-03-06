СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | В Женеве представили концепт возрожденного Toyota Supra

В Женеве представили концепт возрожденного Toyota Supra

Сегодня, 18:22
В рамках открывшегося сегодня, 6 марта, автосалона в Женеве состоялась публичная премьера гоночного концепта Toyota GR Supra Racing. Отмечается, что новинка является прототипом дорожного автомобиля, который публике покажут в 2019 году.

В Женеве представили концепт возрожденного Toyota Supra

 

На автосалоне в Женеве состоялась долгожданная премьера возрожденного спортивного купе Toyota GR Supra Racing. Разработчики отметили, что пока речь идёт о дебюте гоночного прототипа, а дорожная версия модели, которая разделить производственную платформу с BMW Z4, будет представлена в 2019 году.

Новый Toyota GR Supra Racing был разработан специалистами автоспортивного подразделения Toyota Gazoo Racing, а с целью снижения массы отдельные кузовные панели и элементы подвески были выполнены из карбона и алюминия. Помимо этого, лобовое стекло и боковые юбки выполнены из пластика.

В Женеве представили концепт возрожденного Toyota Supra

 

В Женеве представили концепт возрожденного Toyota Supra

 

В список оснащения нового Toyota GR Supra Racing входят особые гоночные колеса BBS, а также трубчатый защитный каркас. Кроме того, модель имеет систему пожаротушения. К сожалению, технические характеристики нового концепта не были озвучены. К сообщалось ранее, дорожная версия Toyota GR Supra Racing разделит шасси с BMW Z4, который также разрабатывается с 2014 года.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Toyota опубликовала первый тизер возрожденного спорткара Supra
Toyota опубликовала первый тизер возрожденного спорткара Supra

Разработчики из компании Toyota на своей странице в Facebook опубликовали свежий тизерный снимок возрождённого спорткара Toyota Supra, который разрабатывается

Возрожденный спорткар Toyota Supra представят в Женеве
Возрожденный спорткар Toyota Supra представят в Женеве

Японская машиностроительная компания Toyota собирается презентовать свой новый спорткар, который должен прийти на смену Toyota Supra, в марте 2018 года на

Toyota FT-1 объявлена прототипом спорткара Supra
Toyota FT-1 объявлена прототипом спорткара Supra

Японский концепт-кар FT-1, будет прототипом для спорткара Toyota Supra.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости