В Женеве представили концепт возрожденного Toyota Supra

В рамках открывшегося сегодня, 6 марта, автосалона в Женеве состоялась публичная премьера гоночного концепта Toyota GR Supra Racing. Отмечается, что новинка является прототипом дорожного автомобиля, который публике покажут в 2019 году.

На автосалоне в Женеве состоялась долгожданная премьера возрожденного спортивного купе Toyota GR Supra Racing. Разработчики отметили, что пока речь идёт о дебюте гоночного прототипа, а дорожная версия модели, которая разделить производственную платформу с BMW Z4, будет представлена в 2019 году.Новый Toyota GR Supra Racing был разработан специалистами автоспортивного подразделения Toyota Gazoo Racing, а с целью снижения массы отдельные кузовные панели и элементы подвески были выполнены из карбона и алюминия. Помимо этого, лобовое стекло и боковые юбки выполнены из пластика.

Васисуалий Мурчалов

В список оснащения нового Toyota GR Supra Racing входят особые гоночные колеса BBS, а также трубчатый защитный каркас. Кроме того, модель имеет систему пожаротушения. К сожалению, технические характеристики нового концепта не были озвучены. К сообщалось ранее, дорожная версия Toyota GR Supra Racing разделит шасси с BMW Z4, который также разрабатывается с 2014 года.