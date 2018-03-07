Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMWСегодня, 02:00
Morgan, легендарная британская марка автомобилей, официально представила спецверсию гоночного спорткара AR Plus 4, которую создали к 65-летнему юбилею
В преддверии ежегодного женевского моторшоу автокомпания Morgan опубликовала в Сети очередной тизер нового суперкара Aero 8. Эксперты предполагают, что новинка
Накануне автомобильный гигант Toyota Motor в официальном порядке представил публике модернизированную спортивную модель спорткара Toyota GT 86, которая