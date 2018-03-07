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| | Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

Сегодня, 02:00
Английская фирма Morgan представила в рамках Женевского мотор-шоу прощальный спорткар Aero 8. Спецверсия машины получила название GT. Также она стала последней моделью компании, которая получит 4,8-литровый V8 баварской марки BMW. Данный мотор больше не производится.

 

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW


Спорткар Morgan Aero GT оснащается 372-сильным агрегатом. Он укомплектован 6-МКПП, также разработанной инженерами компании BMW. До «сотни» машина разгоняется за 4,5 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 273 километра в час.
 
Основой для спорткара Morgan Aero GT послужила алюминиевая платформа. Автомобиль получил регулируемую подвеску, и весит всего 1 180 килограммов. Машина оснащена аэродинамическим обвесом, сделанным в духе гоночного Aero 8. Детали и компоненты новинки разрабатывались с применением вычислительной гидродинамики. Также автомобиль обзавелся новым диффузором и дополнительными закрылками.

 

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

 

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

 

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

 

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

 


Модель Morgan Aero GT выйдет на рынок тиражом в восемь единиц. Все они уже имеют заказчиков. Каждый экземпляр будет собираться 6-8 недель с учетом пожеланий клиентов.

Иван Головин
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