В Женеве дебютировал новый универсал KIA Ceed SW

В рамках международного автосалона в Женеве, который начал свою работу 6 марта нынешнего года, состоялась публичная премьера универсала KIA Ceed Sportswagon (SW). Примечательно, что теперь аббревиатура модели, которая расшифровывается как Community of Europe, with European Design (Для европейского сообщества, с европейским дизайном), пишется без апострофа.

Новый универсал KIA Ceed SW третьего поколения отказался от шасси K2 в пользу более современной модельной платформы J4. Новый универсал получил 4 600 мм длины, а ширина и высота составляют 1 800 и 1 465 мм соответственно. Размер колесной базы достигает 2 650 мм.Что касается внешности, то передняя часть кузова нового KIA Ceed SW ничем не отличается от рассекреченного ранее хэтчбека KIA Ceed – автомобиль имеет полностью пересмотренную оптику, компактную решетку радиатора, а также рельефный капот и больший воздухозаборники. Задняя часть кузова имеет увеличенные двери, а также расширенные крылья.

Васисуалий Мурчалов

Новый KIA Ceed SW имеет высокий уровень практичности – объём багажника составляет 600 литров, что даже больше, чем у полноразмерных универсалов. Грузовой отсек оснащается вешалками для сумок, а под полом есть отсек для хранения небольших вещей. Моторная линейка будет состоять из бензиновых и дизельных моторов мощностью от 115 до 140 лошадиных сил.