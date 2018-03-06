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| | В Женеве представили новый Ford Mustang Bullitt для Европы

В Женеве представили новый Ford Mustang Bullitt для Европы

Сегодня, 18:45
Американская компания Ford в рамках проходящего в эти дни автосалона в Женеве презентовала особый маслкар Ford Mustang Bullitt для рынка Европы. Отмечается, что модель посвящена вышедшему в 1968 году боевику «Детектив Буллит», главную роль в котором сыграл гонщик и актер Стив Маккуин, который передвигался на Ford Mustang.

В Женеве представили новый Ford Mustang Bullitt для Европы

 

В рамках международного автосалона в Женеве состоялась публичная премьера Ford Mustang Bullitt, являющегося «духовным наследником» маслкара Ford Mustang 1968 года, который вместе с гонщиком и актером Стивом Маккуином стал звездой фильма «Детектив Буллит». Отмечается, что продажи модели в Европе начнутся уже в середине нынешнего года, но стоимость маслкара пока не озвучена.

Новый Ford Mustang Bullitt доступен для заказа в двух цветах кузова – зеленом Dark Highland Green и черном Shadow Black. В список других стилистических отличий от стандартного Ford Mustang следует отнести хромированную решетку радиатора, а также особые 19-дюймовые колеса. В салоне расположилась цифровая приборная панель и кресла Recaro.

В Женеве представили новый Ford Mustang Bullitt для Европы

 

В Женеве представили новый Ford Mustang Bullitt для Европы

 

Ford Mustang Bullitt приводится в движение 5,0-литровым мотором V8, который способен генерировать 457 лошадиных сил. Примечательно, что на рынке Соединенных Штатов модель оснащается 475-сильным агрегатом.
Васисуалий Мурчалов
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