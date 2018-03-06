Эксперты насчитали в России 2,1 млн дизельных автомобилей

В России по состоянию на начало текущего года насчитывалось 2,1 миллиона легковых автомобилей с дизельной силовой установкой. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». По их данным, машины на «тяжелом» топливе занимают 5% автопарка страны.

Самым распространенным легковым автомобилем с дизельным двигателем в России оказался японский вседорожник Toyota Land Cruiser Prado, зарегистрированный в стране в количестве 81,4 тысячи экземпляров.

Вторая позиция досталась еще одному японскому вседорожнику - Toyota Land Cruiser, отличившемуся результатом в 73,9 тысячи экземпляров. На третьем месте оказался SUV Mitsubishi Pajero с показателем в 66,9 тысячи единиц.

Четвертое место занимает японский пикап Toyota Hilux, зарегистрированный в России в количестве 63,3 тысячи экземпляров. Замыкается пятерку немецкий вседорожник Volkswagen Touareg с результатом в 59,7 тысячи экземпляров.

На шестом и седьмом местах расположились модели Mitsubishi L200 и Pajero Sport с результатами в 56,8 тысячи и 55,9 тысячи автомобилей соответственно. Аутсайдерами десятки стали KIA Sorento (51,3 тыс. ед.), SsangYong Kyron (48,3 тыс. ед.) и Hyundai Santa Fe (45,9 тыс. ед.).

Иван Головин