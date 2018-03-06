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| | Volkswagen рассекретил электрический I.D. Vizzion без руля и педалей

Volkswagen рассекретил электрический I.D. Vizzion без руля и педалей

Вчера, 19:33
В рамках международного автосалона в Женеве, который уже открылся для представителей прессы, состоялась публичная премьера нового полностью электрического концепта Volkswagen I.D. Vizzion. Отмечается, что новинка лишена привычных органов управления, а для каждого пассажира предусмотрен персональный голографический дисплей.

Volkswagen рассекретил электрический I.D. Vizzion без руля и педалей

 

Разработчики из компании Volkswagen сообщили, что новый концептуальный седан Volkswagen I.D. Vizzion является предварительным просмотром на новый премиальный электрокар, который в 2022 году придёт на смену модели Volkswagen Phaeton. Длина модели составляет 5 163 мм, ширина и высота равны 1 947 мм и 1 506 мм соответственно, а размер колесной базы достигает 3 100 мм.

Новый Volkswagen I.D. Vizzion базируется на модернизированном шасси MEB, которое предназначено для электрифицированных моделей. Новинка оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей в 306 лошадиных сил, а литий-ионный блок объёмом в 111 кВт/ч позволяет обеспечить запас хода в 665 км на одном заряде.

Volkswagen рассекретил электрический I.D. Vizzion без руля и педалей

 

Volkswagen рассекретил электрический I.D. Vizzion без руля и педалей

 

Концептуальный седан полностью лишен руля и педалей, вместо которых расположилась стильная деревянная полка. Задать маршрут движения пассажиры смогут при помощи голографического дисплея, а также голосовых команд и жестов. Внедрение технологии в серийные автомобили состоится в 2025 году.
Васисуалий Мурчалов
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