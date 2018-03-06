"Автомобилем года" в Европе стал кроссовер Volvo XC40

Накануне автовыставки в Женеве стали известны результаты конкурса «Европейский автомобиль года». Победа досталась кроссоверу Volvo XC40, причём шведский бренд в первый раз наградили данной премией.

За компактный Volvo XC40 отдали 325 голосов, второе место занял хэтчбек Seat Ibiza с 242 голосами. Результат седана BMW 5-Series достиг 226 голосов, фастбэк KIA Stinger получил 204 голоса, а Citroen C3 Aircross – 171. В числе претендентов на победу оказались также немецкий Audi A8 (169 баллов) и первый кроссовер итальянской марки Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

Стоит напомнить, что Volvo XC40 дебютировал публично в рамках особого мероприятия в Милане в сентябре минувшего года. На данной модели первой применили модульную платформу, которая в будущем ляжет в основу другие автомобилей серии.

Яна Васильева

Силовая гамма Volvo XC40 представлена 4-цилиндровыми двигателями Drive-E: 190-сильным «дизелем» D4 и бензиновым агрегатом T5, выдающим 254 лошадиные силы. Позднее кроссовер станет доступен с 3-цилиндровым агрегатом объёмом 1,5 литра с двумя вариантами производительности: 158 и 265 «лошадок». Помимо этого, автомобиль обзаведётся гибридной версией.