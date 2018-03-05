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| | Китайская Techrules выпустила 1305-сильный трековый супергибрид Ren

Китайская Techrules выпустила 1305-сильный трековый супергибрид Ren

Вчера, 21:00

Китайская компания Techrules показала RS-версию своего гиперкара Ren с дизель-электрической установкой, генерирующей 1 305 лошадиных сил. Публичный дебют автомобиля пройдёт уже завтра, 6 марта, на автосалоне в Женеве.

Китайская Techrules выпустила 1305-сильный трековый супергибрид Ren

 

При весе в 1 854 килограмма новинка оснащается сразу шестью электромоторами, которые питаются от блока батарей ёмкостью 28,4 кВт/ч. Увеличить запас хода позволяет дизельный турбогенератор. Суммарная отдача агрегатов достигает 1 305 лошадиных сил при крутящем моменте 2 340 Нм.

 

Гоночный Techrules Ren RS ускоряется с места до 100 км/ч менее чем за три секунды, при этом автомобиль способен развить скорость до максимальных 330 км/ч. Восполнить заряд аккумуляторов до 80% при помощи станции быстрой зарядки можно всего за 15 минут. С полностью заправленным баками и заряженным на 100% батареями гиперкар может преодолеть 1 170 километров.

Китайская Techrules выпустила 1305-сильный трековый супергибрид Ren

 

Китайская Techrules выпустила 1305-сильный трековый супергибрид Ren

 

Китайская Techrules выпустила 1305-сильный трековый супергибрид Ren

 

Над внешним видом Ren RS работала дизайн-студия GFG Style, принадлежащая Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио. По словам дизайнеров, их вдохновил внешний вид современных истребителей. Сегодня Techrules ищет партнёров с целью организации мелкосерийного производства подобных моделей.

 


Яна Васильева
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