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| | Porsche 911 Turbo S покорил горнолыжный спуск в Шотландии

Porsche 911 Turbo S покорил горнолыжный спуск в Шотландии

Вчера, 22:00

В сети был опубликован ролик, на котором можно увидеть, как спорткар Porsche 911 Turbo S заезжает на заснеженную вершину в Шотландии. Немецкая компания посвятила данное видео 30-летию с момента появления системы привода на четыре колеса на семействе 911.

 

Porsche 911 Turbo S покорил горнолыжный спуск в Шотландии

 

В 1988 году впервые увидел свет Porsche 911 Carrera 4 в полноприводном исполнении. В честь знакового для автопроизводителя события была снята видеозапись на самом крупном горнолыжном курорте в Шотландии – Лыжном центре Гленши.

 

Покорить горнолыжный склон смог Porsche 911 Turbo S, под капотом которого устанавливается 3,8-литровый турбированный двигатель с шестью цилиндрами. Производительность данного агрегата достигает 580 лошадиных сил. Купе способно разгоняться до первых 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а его предельная скорость достигает 330 км/ч.

Помимо этого, спорткар оборудован опцией контроля тяги PTM с управляемой электроникой многодисковой муфтой, которая распределяет тягу между двумя колёсными осями. В настоящее время стоимость Porsche 911 Turbo S на российском авторынке стартует с отметки в 13 581 000 рублей.


Яна Васильева
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