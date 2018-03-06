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| | В Сызрани на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" за 2 млн рублей

В Сызрани на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" за 2 млн рублей

Сегодня, 04:00

Житель Сызрани разместил в интернете объявление о продаже раритетного автомобиля. За «Волгу», сошедшую с конвейера в далёком 1968 году, владелец рассчитывает выручить 2 100 000 рублей.

В Сызрани на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" за 2 млн рублей

 

Столь высокий ценник продавец объясняет хорошим состоянием автомобиля, который за 50 лет проехал всего 55 000 километров, при этом ГАЗ-21 «Волга» успел сменить двух хозяев. Отмечается, что все детали в автомобиле «родные», то есть были установлены на заводе производителем. Раритетная машина на ходу и не нуждается в ремонте.

 

Отметим, что объявление о продаже ГАЗ-21 1968 года выпуска было опубликовано в середине прошлого месяца. За это время его просмотрели более 36 000 человек, однако пока «Волга» не нашла своего покупателя.

В Сызрани на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" за 2 млн рублей

 

В Сызрани на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" за 2 млн рублей

 

В Сызрани на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" за 2 млн рублей

 

В Сызрани на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" за 2 млн рублей

 

Напомним, Горьковский автомобильный завод выпускал «Волгу» с 1956 по 1970 годы. Изначально модель имела заводской индекс М-21, который впоследствии заменили на ГАЗ-21. Автомобиль пользовался популярностью и получил множество модификаций.

 


Яна Васильева
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