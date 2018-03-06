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| | Бюджетный седан Tata Zest получил "роскошную" версию Premio

Бюджетный седан Tata Zest получил "роскошную" версию Premio

Сегодня, 05:00
Индийская компания Tata планирует вывести на домашний рынок новую версию популярного бюджетного седана Tata Zest. Отмечается, что речь идёт о «премиальном» Tata Zest Premio, который получит иную отделку кузова, а также сможет похвастаться некоторыми новшествами в списке оснащения.

Бюджетный седан Tata Zest получил "роскошную" версию Premio

 

Согласно данным индийских автомобильных порталов, уже в скором времени на рынке Индии дебютирует новый седан Tata Zest Premio. Отмечается, что новинка от базового исполнения модели отличается затемненной передней оптикой, черными корпусами боковых зеркал, массивными диффузорами на переднем бампере, а также контрастной черной крышей. Кроме того, модель поставлена на 15-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна.

К сожалению, разработчики пока не рассекретили салон нового Tata Zest Premio, но ожидается, что интерьер будет отличаться новыми материалами отделки, а в списке оснащения появится сенсорный мультимедийный комплекс.

Бюджетный седан Tata Zest получил "роскошную" версию Premio

 

Ожидается, что новый Tata Zest Premio сохранит прежнюю моторную линейку. Так, бюджетный седан будет приводиться в движение 1,2-литровым бензиновым турбомотором отдачей в 90 лошадиных сил, а также 1,3-литровым «атмосферником», который имеет аналогичную отдачу. Дизельная линейка представлена 75-сильный мотором объёмом в 1,3 литра.
Васисуалий Мурчалов
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