Эксперты рассказали, на чем экономят российские автовладельцы

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в январе текущего года провели онлайн-опрос, в котором участвовали более 17 000 российских автовладельцев. Более половины респондентов (84%) отметили, что в РФ с началом кризиса увеличились цены как на сами машины, так и на их содержание.

Опрос показал, что 58% автовладельцев старались в 2017 году сэкономить на топливе, ремонте авто, запчастях, страховке и так далее. Большинство из опрошенных (61%) ради экономии стали реже ездить на автомобиле, 52% стали реже пользоваться услугами автомоек, а 16% - решили не страховать свою машину по КАСКО. Уточняется, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Что касается обслуживания личного транспорта, 46% участников опроса перестали проходить техобслуживание или ремонтировать авто у официальных дилеров. Вместо этого 42% начали самостоятельно заниматься починкой своей машины. Кроме того, 36% предпочитают до последнего оттягивать поездку в сервисный центр, а 11% отказались ремонта автомобиля после ДТП.

С целью экономии российские автомобилисты стали реже покупать что-либо в автомагазинах. Так, 15% опрошенных решили не приобретать зимнюю резину, 13% пока отказались от покупки летних покрышек, ещё 13% не стали покупать аккумулятор.

Яна Васильева