«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Эксперты рассказали, на чем экономят российские автовладельцы

Эксперты рассказали, на чем экономят российские автовладельцы

Сегодня, 06:00

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в январе текущего года провели онлайн-опрос, в котором участвовали более 17 000 российских автовладельцев. Более половины респондентов (84%) отметили, что в РФ с началом кризиса увеличились цены как на сами машины, так и на их содержание.

Эксперты рассказали, на чем экономят российские автовладельцы

 

Опрос показал, что 58% автовладельцев старались в 2017 году сэкономить на топливе, ремонте авто, запчастях, страховке и так далее. Большинство из опрошенных (61%) ради экономии стали реже ездить на автомобиле, 52% стали реже пользоваться услугами автомоек, а 16% - решили не страховать свою машину по КАСКО. Уточняется, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

 

Что касается обслуживания личного транспорта, 46% участников опроса перестали проходить техобслуживание или ремонтировать авто у официальных дилеров. Вместо этого 42% начали самостоятельно заниматься починкой своей машины. Кроме того, 36% предпочитают до последнего оттягивать поездку в сервисный центр, а 11% отказались ремонта автомобиля после ДТП.

С целью экономии российские автомобилисты стали реже покупать что-либо в автомагазинах. Так, 15% опрошенных решили не приобретать зимнюю резину, 13% пока отказались от покупки летних покрышек, ещё 13% не стали покупать аккумулятор.


Яна Васильева
Новости по теме
Более 50% российских автовладельцев выбирают авто по отзывам в Интернете
Более 50% российских автовладельцев выбирают авто по отзывам в Интернете

Аналитики провели масштабное исследование российского автомобильного рынка в рамках проекта "Потребительские предпочтения российских автовладельцев. Итоги 2016

Большинство автовладельцев приобретают
Большинство автовладельцев приобретают "расходники" у дилеров

Аналитики агентства "Автостат" провели масштабное исследование на предмет технического обслуживания автомобилей у дилеров. Как оказалось, большинство

35% автолюбителей в кризис стали экономить на страховке автомобиля
35% автолюбителей в кризис стали экономить на страховке автомобиля

35% российских автолюбителей начали экономить на страховании своих транспортных средств в целях экономии на фоне кризиса. Об этом сообщило аналитическое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости