В ГИБДД к 8 марта рассказали о самых "женских" авариях

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД проанализировали статистику и выяснили, какие именно ДТП чаще всего происходят по вине автоледи. В дорожной полиции отметили, что чаще всего женщины нарушают правила движения по пятницам и в вечернее время.

Васисуалий Мурчалов

Прежде всего в ГИБДД отметили, что женщины за рулем чаще всего ведут себя цивилизованнее и вежливее, чем водители-мужчины. Так, автоледи не стремятся показать свои водительские навыки и доказать свою «крутость» на дороге, а также чаще избегают потенциально опасных ситуаций и реже садятся за руль в нетрезвом состоянии.Наряду с этим правоохранители отметили, что имеющаяся статистика не всегда верно отражает действительность, ведь в России мужчины намного чаще работают водителями и из-за этого на их долю приходится большее количество нарушений ПДД и, соответственно, дорожных аварий.В пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Красноярскому краю рассказали, что самым распространенным ДТП с участием автоледи является столкновение с другим автомобилем – на долю данной аварии приходится 40% инцидентов.Наезд на пешеходов, на долю которого приходится 30%, занимает второе место в рейтинге «женских ДТП». На третьем месте с показателем в 21% расположилось столкновение с пешеходом на «зебре», а допускают опрокидывание автомобиля автоледи лишь в 2% случаев.Кроме того, по данным ГИБДД, наибольшее количество аварий с участием автоледи приходится на октябрь, а также на среды и пятницы в вечернее время. При этом аварии с женщинами-водителями очень редко приводят к летальному исходу или серьёзным травмам.