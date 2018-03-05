«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9 Apple в 2018 году выпустит MacBook "для бедных" В Великобритании несколько тысяч домов остались без воды из-за морозов Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца Влюбленные неожиданно прославились из-за личинок в ягодицах Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником
| | «АвтоВАЗ» в феврале нарастил продажи LADA на 37%

«АвтоВАЗ» в феврале нарастил продажи LADA на 37%

Сегодня, 17:21
Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» увеличил в феврале продажи LADA на 37% в годовом сравнении. За отчетный месяц производитель реализовал 27,4 тысячи транспортных средств, на что обращает внимание его пресс-центр.

 

«АвтоВАЗ» в феврале нарастил продажи LADA на 37%

 
В сообщении ПАО «АвтоВАЗ» также говорится, что за январь-февраль текущего года производитель реализовал 48,4 тысячи машин марки LADA. Данный показатель на 33% лучше прошлогоднего результата.
 
Самой продаваемой моделью марки LADA в феврале стала Vesta, разошедшаяся тиражом 8,5 тысячи экземпляров. На втором месте расположилась Granta с результатом в 6,8 тысячи проданных машин. Замыкает тройку лидеров модель Largus, реализованная в количестве 3,4 тысячи единиц.
 
В пресс-релизе компании «АвтоВАЗ» отмечено, что ее успехи обусловлены постоянной работой над обновлением модельного ряда. Также производитель ищет оптимальные решения при планировании комплектаций машин и внедрении новых функций. Для этого внимательно изучаются запросы потенциальных клиентов.
 
LADA Vesta в нынешнем году обзавелась задними дисковыми тормозами в версии с 1,8-литровой силовой установкой. Также машина оснащается круиз-контролем, ограничителем скорости (с версии Comfort и далее), передними креслами с трехуровневым подогревом, мультифункциональным рулевым колесом (от Comfort и выше), центральным подлокотником с боксом.

Иван Головин
Новости по теме
«АвтоВАЗ» продал в ноябре 1,9 тысячи LADA Vesta SW и LADA SW Cross
«АвтоВАЗ» продал в ноябре 1,9 тысячи LADA Vesta SW и LADA SW Cross

Отечественный машиностроительный гигант "АвтоВАЗ" в ноябре нынешнего года реализовал 1,9 тысячи единиц моделей LADA Vesta SW и LADA SW Cross. Данная информация

Июньские продажи «АвтоВАЗ» выросли на 23%
Июньские продажи «АвтоВАЗ» выросли на 23%

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» продолжает наращивать свою долю на внутреннем авторынке. Так, в июне текущего года жители РФ приобрели 27,3

«АвтоВАЗ» реализовал в феврале около тысячи экземпляров Lada XRay
«АвтоВАЗ» реализовал в феврале около тысячи экземпляров Lada XRay

По итогам минувшего месяца продажи нового кроссовера Lada XRay составили всего одну тыс. экземпляров. Об этом передает пресс-центр «АвтоВАЗа».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости