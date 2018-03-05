«АвтоВАЗ» в феврале нарастил продажи LADA на 37%

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» увеличил в феврале продажи LADA на 37% в годовом сравнении. За отчетный месяц производитель реализовал 27,4 тысячи транспортных средств, на что обращает внимание его пресс-центр.

В сообщении ПАО «АвтоВАЗ» также говорится, что за январь-февраль текущего года производитель реализовал 48,4 тысячи машин марки LADA. Данный показатель на 33% лучше прошлогоднего результата.

Самой продаваемой моделью марки LADA в феврале стала Vesta, разошедшаяся тиражом 8,5 тысячи экземпляров. На втором месте расположилась Granta с результатом в 6,8 тысячи проданных машин. Замыкает тройку лидеров модель Largus, реализованная в количестве 3,4 тысячи единиц.

В пресс-релизе компании «АвтоВАЗ» отмечено, что ее успехи обусловлены постоянной работой над обновлением модельного ряда. Также производитель ищет оптимальные решения при планировании комплектаций машин и внедрении новых функций. Для этого внимательно изучаются запросы потенциальных клиентов.

LADA Vesta в нынешнем году обзавелась задними дисковыми тормозами в версии с 1,8-литровой силовой установкой. Также машина оснащается круиз-контролем, ограничителем скорости (с версии Comfort и далее), передними креслами с трехуровневым подогревом, мультифункциональным рулевым колесом (от Comfort и выше), центральным подлокотником с боксом.

Иван Головин