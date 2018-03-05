Ростовские водители создали автооткрытку в честь 8 марта

На страницах местных автомобильных изданий появились свежие фото из Ростова-на-Дону, где местные автомобилисты решили необычным способом поздравить всех женщин с наступающим Международным женским днем. Отмечается, что почти 15 автомобилей собрались в огромную цифру 8, которая ненадолго украсила проспект 40-летия Победы.
«Собрались с ребятами поздравить всех женщин Ростова и области с наступающим женским днем!» – рассказали организаторы флешмоба в социальных сетях, где и было размещено фото. Стоит отметить, что девушки и женщины в комментариях к фото оценили старания мужчин.
Напомним, что ранее с 8 марта ростовчанок поздравили и сотрудники регионального ГИБДД – полицейские также выстроили цифру 8 из патрульных машин со включенными мигалками. Кроме того, женщин поздравил и главный автоинспектор региона. Кроме того, житель Левенцовского района поздравил женщин созданием необычный снежной скульптуры.