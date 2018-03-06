В Mercedes-Benz назвали ТОП-5 самых важных функций в автомобиле

Представители Mercedes-Benz составили рейтинг самых полезных опций в современных премиальных автомобилях. Видео, посвященное данной теме, появилось на официальном канале на YouTube немецкой компании.

На пятом месте оказались «мультиконтурные» кресла, подстраивающиеся под форму спины водителя, что делает поездку максимально комфортной. Ещё одной обязательной опцией для модели премиум-класса в Mercedes-Benz назвали систему Crosswind Assist, которая позволяет не потерять управление в непогоду, в том числе при сильном ветре. Соответствующей системой оснастили новое поколение Mercedes-Benz Sprinter.

Третью строчку заняла функция, которая заботится о водителях, страдающих от аллергии. Новинки от Mercedes-Benz стали оснащать специальными фильтрами, которые не дают попасть в салон пыльце. Система Magic Ride, разместившаяся на второй позиции, позволяет в зависимости от дорожного покрытия перенастраивать подвеску.





Возглавила ТОП-5 обязательных для премиальных моделей опций система Mercedes Fit and Healthy. При помощи датчиков артериального давления и пульса она контролируют бодрость и самочувствие водителя.

Яна Васильева