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| | В Mercedes-Benz назвали ТОП-5 самых важных функций в автомобиле

В Mercedes-Benz назвали ТОП-5 самых важных функций в автомобиле

Сегодня, 03:00

Представители Mercedes-Benz составили рейтинг самых полезных опций в современных премиальных автомобилях. Видео, посвященное данной теме, появилось на официальном канале на YouTube немецкой компании.

 

В Mercedes-Benz назвали ТОП-5 самых важных функций в автомобиле

 

На пятом месте оказались «мультиконтурные» кресла, подстраивающиеся под форму спины водителя, что делает поездку максимально комфортной. Ещё одной обязательной опцией для модели премиум-класса в Mercedes-Benz назвали систему Crosswind Assist, которая позволяет не потерять управление в непогоду, в том числе при сильном ветре. Соответствующей системой оснастили новое поколение Mercedes-Benz Sprinter.

 

Третью строчку заняла функция, которая заботится о водителях, страдающих от аллергии. Новинки от Mercedes-Benz стали оснащать специальными фильтрами, которые не дают попасть в салон пыльце. Система Magic Ride, разместившаяся на второй позиции, позволяет в зависимости от дорожного покрытия перенастраивать подвеску.


Возглавила ТОП-5 обязательных для премиальных моделей опций система Mercedes Fit and Healthy. При помощи датчиков артериального давления и пульса она контролируют бодрость и самочувствие водителя.


Яна Васильева
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