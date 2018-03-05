Власти Ярославля объявили охоту на «автомобили-подснежники»

Любовь Сурова, глава администрации Ленинского и Кировского районов Ярославля, на своей странице в социальной сети Facebook сообщила о том, что в скором времени в городе стартует кампания по поиску застрявших в снежных сугробах автомобилей, которые в народе называют «подснежниками».
Отмечается, что такие машины осложняют работу коммунальным службам, которые продолжают расчищать дороги Ярославля от снега. Кроме того, брошенные в дворах многоквартирных домов автомобили мешают местным жителям.
Госпожа Сурова отметила, что поучаствовать в «охоте» на застрявшие в снегу автомобили смогут и жители центральных районов города. Граждане смогут фиксировать застрявший автомобиль на фото, после чего сообщить о местоположении машины куратору Александру Мустафину. Отмечается, что участие граждан позволит ускорит процесс подготовки к весеннему сезону.