Автопроизводители отказались от девушек-моделей на автосалоне в Женеве

Согласно данным европейских автомобильных изданий, целый ряд крупных автомобильных компаний планируют отказаться от услуг девушек-моделей, которые ранее находились на стендах международного автосалона в Женеве. Отмечается, что данный шаг является частью социальной акции MeToo, которая призвана бороться с сексуальными домогательствами к женщинам.

Васисуалий Мурчалов

Согласно информации европейских порталов, корейская SsangYong планирует отказаться от услуг девушек-моделей, которые ранее представляли новые автомобили бренда. Вместо этого компания будет использовать парней и девушек, которые одеты в спортивные костюмы.Что касается компании Toyota и премиального бренда Lexus, то данные автопроизводители также отказались от услуг девушек-моделей, а альянс Fiat Chrysler Automobiles расторг контракт с некоторыми известными моделями, которые уже планировали принять участие в мотор-шоу. Вместо этого на стендах Jeep, Fiat, Maserati и Alfa Romeo будут находиться девушки в строгой одежде.Ожидается, что схожая концепция будет использована такими компаниями как Nissan, Renault, Peugeot и Citroen. Отмечается, что отказ от услуг моделей связан с кампанией MeToo, которая призвана бороться с сексуальным насилием и домогательствами.