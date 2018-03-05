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| | В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

Вчера, 20:04
Издание Carscoops опубликовало снимки гибридной версии кроссовера Bentley Bentayga, презентация которой пройдёт на мотор-шоу в Женеве 6 марта. Примечательно, что новинка стала первым подключаемым гибридом в истории британского бренда. 

В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

 

Новый Bentley Bentayga получил гибридную установку, в состав которой вошёл 3,0-литровый турбомотор V6, разработанный на основе 2,9-литрового агрегата, применяемого на Porsche Panamera E-Hybrid. Предполагается, что в паре с электромотором ДВС сможет генерировать порядка 450 лошадиных сил.
Автомобиль сможет проехать только на электрической тяге до 50 километров. Пока представители компании не раскрывают динамические характеристики кроссовера с гибридной установкой. Новый Bentley Bentayga можно будет зарядить от бытовой сети за 7,5 часа, однако специальная домашняя система подзарядки позволит сократить этот показатель до 2,5 часа.
В салоне новинки появились усовершенствованная система мультимедиа, отображающая в реальном времени данные о расходе энергии, а также навигатор, способный построить оптимальный маршрут, учитывая запас аккумуляторов. 

В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

 

В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

 

В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

 

В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

 

В Женеву привезут гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga

 

Наконец, владельцев гибридного Bentley Bentayga порадует специальное приложение, позволяющее удалённо управлять климат-контролем и следить за процессом подзарядки.

Яна Васильева
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