Jaguar F-Type SVR сменил облик для автосалона в Женеве

Британская компания Jaguar Land Rover представила новый спорткар Jaguar F-Type SVR с пакетом визуальных дополнений Graphic Pack, разработанным главным дизайнером бренда Яном Каллумом. Новинка будет показана публике уже 6 марта нынешнего года на автосалоне в Женеве.

Васисуалий Мурчалов

Новый Jaguar F-Type SVR с пакетом дополнений Graphic Pack от стандартной версии модели прежде всего отличается контрастными синими полосами на кузове, а также аналогичной отделкой корпусов боковых зеркал. Помимо этого, модель получила декоративные накладки на передний и задний бамперы, а также совершенно новую отделку диффузоров и заднего спойлера.На капоте и передних крыльях нового Jaguar F-Type SVR с пакетом Graphic Pach появились особые шильдики, а модель поставлена на кованые колесные диски размерностью в 20 дюймов. На выбор клиентам предложены красные и желтые тормозные суппорты, а палитра цветов кузова состоит из шести оригинальных колеров.В салоне нового Jaguar F-Type SVR появилась декоративная светодиодная подсветка, а также несколько иное оформление центрально консоли.Что касается технических характеристик, то новый британский суперкар приводится в движение 5,0-литровым бензиновым V8, который имеет мощность в 575 лошадиных сил. Модель способна разогнаться до первой «сотни» всего за 3,7 секунды.