«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Jaguar F-Type SVR сменил облик для автосалона в Женеве

Jaguar F-Type SVR сменил облик для автосалона в Женеве

Сегодня, 02:00
Британская компания Jaguar Land Rover представила новый спорткар Jaguar F-Type SVR с пакетом визуальных дополнений Graphic Pack, разработанным главным дизайнером бренда Яном Каллумом. Новинка будет показана публике уже 6 марта нынешнего года на автосалоне в Женеве.

Jaguar F-Type SVR сменил облик для автосалона в Женеве

 

Новый Jaguar F-Type SVR с пакетом дополнений Graphic Pack от стандартной версии модели прежде всего отличается контрастными синими полосами на кузове, а также аналогичной отделкой корпусов боковых зеркал. Помимо этого, модель получила декоративные накладки на передний и задний бамперы, а также совершенно новую отделку диффузоров и заднего спойлера.

На капоте и передних крыльях нового Jaguar F-Type SVR с пакетом Graphic Pach появились особые шильдики, а модель поставлена на кованые колесные диски размерностью в 20 дюймов. На выбор клиентам предложены красные и желтые тормозные суппорты, а палитра цветов кузова состоит из шести оригинальных колеров.

В салоне нового Jaguar F-Type SVR появилась декоративная светодиодная подсветка, а также несколько иное оформление центрально консоли.

Что касается технических характеристик, то новый британский суперкар приводится в движение 5,0-литровым бензиновым V8, который имеет мощность в 575 лошадиных сил. Модель способна разогнаться до первой «сотни» всего за 3,7 секунды.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Компания Jaguar возродит легендарный спорткар D-Type
Компания Jaguar возродит легендарный спорткар D-Type

Британская компания Jaguar планирует возродить легендарный спорткар Jaguar D-Type, который в своё время стал настоящей звездой мировых гонок на выносливость.

На автосалоне в Нью-Йорке дебютируют Range Rover Velar и обновленный Jaguar F-Type
На автосалоне в Нью-Йорке дебютируют Range Rover Velar и обновленный Jaguar F-Type

После официальной премьеры на международном автосалоне в Женеве новые Range Rover Velar и обновленный Jaguar F-Type готовятся предстать перед публикой

Новый суперкар Jaguar F-Type SVR официально дебютирует на Женеве-2016
Новый суперкар Jaguar F-Type SVR официально дебютирует на Женеве-2016

Компания  Jaguar намерена презентовать спорткар F-Type SVR на автомобильном салоне в Женеве. Об этом проинформировали представители компании. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости