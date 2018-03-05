Москва заняла пятую часть ёмкости российского авторынка

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» задались целью выяснить, сколько россияне потратили на покупку легковых автомобилей без пробега за 2017 год. Проведённое исследование показало, что российская столица лидирует по данному показателю.

Москвичи в прошлом году приобрели новые легковушки общей стоимостью 390 млрд рублей, что отвечает пятой части от общего объёма российского авторынка. На втором месте оказалась Московская область, жители которой потратили 173,5 млрд рублей на покупку машин. Третье место досталось Санкт-Петербургу с результатом 158 млрд рублей. Москвичи в прошлом году приобрели новые легковушки общей стоимостью 390 млрд рублей, что отвечает пятой части от общего объёма российского авторынка. На втором месте оказалась Московская область, жители которой потратили 173,5 млрд рублей на покупку машин. Третье место досталось Санкт-Петербургу с результатом 158 млрд рублей.

Эксперты отметили, что только в этих трёх регионах ёмкость рынка составила более 100 млрд рублей, тогда как остальные субъекты РФ не смогли преодолеть данную отметку. Ближе всех к показателю в 100 млрд подобралась Республика Татарстан, ёмкость автомобильного рынка которого достигла 77,6 млрд рублей по итогам 2017 года, ненамного отстаёт Краснодарский край (76,8 млрд рублей).

Яна Васильева