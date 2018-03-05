Москва заняла пятую часть ёмкости российского авторынка

Москвичи в прошлом году приобрели новые легковушки общей стоимостью 390 млрд рублей, что отвечает пятой части от общего объёма российского авторынка. На втором месте оказалась Московская область, жители которой потратили 173,5 млрд рублей на покупку машин. Третье место досталось Санкт-Петербургу с результатом 158 млрд рублей.
Москва заняла пятую часть ёмкости российского авторынкаСегодня, 13:45
Россияне за минувший год приобрели премиальные легковые автомобили без пробега на общую сумму в 543 миллиарда рублей, что на 2% превосходит показатель за
Автоэксперты из агентства "Автостат" проанализировали российский вторичный рынок машин и подсчитали выручку за первые пять месяцев текущего года. Они составили
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в первом квартале текущего года. Проведенное