Базовый Mercedes-Benz C43 AMG получил прибавку к мощности

Немецкая компания Mercedes-Benz выпустила обновлённую версию «заряженного» C-Class с индексом 43. Автомобиль, презентация которого пройдёт 6 марта в рамках Женевской автовыставки, обзаведётся более мощным мотором.

В ходе рестайлинга Mercedes-AMG C43 4Matic получил доработанный 3,0-литровый двигатель V6 с увеличенными турбинами. В итоге производительность агрегата удалось повысить с 367 до 390 лошадиных сил, крутящий момент по-прежнему составляет 520 Нм.

Седан Mercedes-AMG C43, как и ранее тратит 4,7 секунды на разгон до 100 км/ч, тогда как универсал на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость автомобилей была принудительно ограничена на 250 км/ч.

Внешне модель отличается от дорестайлинговой версии пересмотренной решёткой радиатора, иными бамперами, более крупным диффузором, новым спойлером и доработанной выхлопной системой со сдвоенными патрубками.

Как и стандартный автомобиль, «горячий» Mercedes-AMG C43 4Matic после рестайлинга получил цифровую панель приборов и обновлённую мультимедийную систему Comand с 12,3-дюймовым тачскрином.

Яна Васильева