Двухмоторный электрокар Tesla Model 3 "засветился" на дорогах США

Компания Tesla в скором времени намерена начать продажи новой версии своего самого доступного электрокара. Подтверждением тому служит тот факт, что Tesla Model 3, оснащённая сразу двумя электромоторами, была замечена на дорогах в США.

Ещё в начале текущего года американский автопроизводитель заявил о планах вывести на рынок новый вариант исполнения нового Tesla Model 3. Недавно в сеть попали шпионские фотографии двухмоторной версии седана, которые были сделаны во время дорожных тестов в Сан-Франциско, штат Калифорния. Любопытно, что журналисты также смогли сфотографировать VIN-номер машины.

Под указанным кодом VIN в базе данных Национальной администрации безопасности дорожного движения действительно зарегистрирован полноприводный Tesla Model 3 с двумя двигателями. Более того в базе имеется уже 19 таких автомобилей, что говорит о скором старте продаж.

Внешне новая версия электрокара отличается особыми колёсными дисками размерностью 19 дюймов. Предполагается, что новинка появится в дилерских центрах до конца текущего месяца. Напомним, «топовая» Tesla Model 3 способна преодолевать до 500 километров без подзарядки. Помимо этого, для покупки доступна более дешевая версия с запасом хода порядка 350 километров.

Яна Васильева