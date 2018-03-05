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| | Двухмоторный электрокар Tesla Model 3 "засветился" на дорогах США

Двухмоторный электрокар Tesla Model 3 "засветился" на дорогах США

Вчера, 23:00

Компания Tesla в скором времени намерена начать продажи новой версии своего самого доступного электрокара. Подтверждением тому служит тот факт, что Tesla Model 3, оснащённая сразу двумя электромоторами, была замечена на дорогах в США.

 

Двухмоторный электрокар Tesla Model 3 "засветился" на дорогах США

 

Ещё в начале текущего года американский автопроизводитель заявил о планах вывести на рынок новый вариант исполнения нового Tesla Model 3. Недавно в сеть попали шпионские фотографии двухмоторной версии седана, которые были сделаны во время дорожных тестов в Сан-Франциско, штат Калифорния. Любопытно, что журналисты также смогли сфотографировать VIN-номер машины.

 

Под указанным кодом VIN в базе данных Национальной администрации безопасности дорожного движения действительно зарегистрирован полноприводный Tesla Model 3 с двумя двигателями. Более того в базе имеется уже 19 таких автомобилей, что говорит о скором старте продаж.

 

Двухмоторный электрокар Tesla Model 3 "засветился" на дорогах США

 

Внешне новая версия электрокара отличается особыми колёсными дисками размерностью 19 дюймов. Предполагается, что новинка появится в дилерских центрах до конца текущего месяца. Напомним, «топовая» Tesla Model 3 способна преодолевать до 500 километров без подзарядки. Помимо этого, для покупки доступна более дешевая версия с запасом хода порядка 350 километров.

 


Яна Васильева
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