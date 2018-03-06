Mercedes-Benz рассказал о базовой версии обновленного A-Class

Представители компании Mercedes-Benz раскрыли некоторые подробности о базовой версии нового хэтчбека A-Class. Прежде всего сообщается, что такой автомобиль получит имя A 180d.

В начальной комплектации Mercedes-Benz A-Class последней генерации будет комплектоваться 1,5-литровым дизельным мотором, развивающим 116 лошадиных сил. Остальные модификации будут доступны с 224-сильным двигателем объёмом 2,5 литра и с 1,3-литровым мотором производства Renault, отдача которого составит 163 «лошадки».

Новый Mercedes-Benz A180 d обзаведётся также галогеновой оптикой со светодиодными дневными огнями, а также будет иметь отличные от других версий радиаторную решётку и бампера. Автомобиль «обуют» в 16- или 17-дюймовые диски колёс.

Уже в «базе» модель сможет похвастаться 7-дюймовой цифровой панелью приборов, а за доплату предложат аналог с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. В список оснащения войдут тканевый салон, датчики дождя, круиз-контроль, климат-контроль, спортивный руль, функции удержания в выбранной полосе и автоматического торможения.

Яна Васильева