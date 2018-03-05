Индийская Mahindra выпустила бюджетный мини-внедорожник Roxor

Недавно дебютировал компактный индийский внедорожник Mahindra Roxor, который ориентирован прежде всего на авторынок США. Новинка была создана на основе Mahindra Thar, которая по сути является доработанной модификацией военного вездехода Willys CJ-3B образца 1953 года.

Производство нового Mahindra Roxor организуют на американском заводе компании, который открылся около Детройта в прошлом году. Предполагается, что в год с конвейера будет сходить 12 000 таких внедорожников. Производство нового Mahindra Roxor организуют на американском заводе компании, который открылся около Детройта в прошлом году. Предполагается, что в год с конвейера будет сходить 12 000 таких внедорожников.

Новый Mahindra Roxor имеет рамную конструкцию и рессоры, при этом у него отсутствуют двери и стёкла. Опционально для автомобиля предлагаются тент и боковые зеркала. Индийский автопроизводитель разрабатывал эту модель для туристов. Кроме того, она может найти применение в сельском хозяйстве.

Внедорожник при весе в 1 377 килограммов получил следующие габариты: 3759х1575х1905 мм. Расстояние между осями колёс составляет 2 438 мм, а дорожный просвет равен 229 мм. Под капотом Mahindra Roxor разместился 62-сильный дизельный двигатель, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой».

Максимальная скорость модели не превышает 72.5 км/ч. Жители Соединённых Штатов смогут приобрести новинку по цене от 15 499 долларов. Пока неизвестно, появится ли Mahindra Roxor на других рынках.

Яна Васильева