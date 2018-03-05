Индийская Mahindra выпустила бюджетный мини-внедорожник Roxor

Производство нового Mahindra Roxor организуют на американском заводе компании, который открылся около Детройта в прошлом году. Предполагается, что в год с конвейера будет сходить 12 000 таких внедорожников.
Индийская Mahindra выпустила бюджетный мини-внедорожник RoxorСегодня, 12:28
Пока компания Mahindra разрабатывает дизайн своего нового внедорожника Thar, автодизайнеры уже имеют свое мнение по этому поводу.
Индийская компания Mahindra проводит оценку своего нового автомобиля. В интернете уже появились снимки минивэна в камуфляже.
Индийский автомобильный концерн Mahindra & Mahindra накануне предоставил на обозрение широкой общественности новый кроссовер, который получил название