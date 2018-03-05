PSA Group может построить завод двигателей в Калуге

Французский машиностроительный гигант PSA Group, владеющий марками Peugeot, Citroen, DS и Opel, может организовать в России новое производство. Руководство концерна рассматривает возможность выпуска двигателей в Калуге.

Сейчас вопрос сборки двигателей в Калуге активно обсуждается в Groupe PSA. Французы заявили, что по данной теме примут окончательное решение в течение нынешнего года. Руководство концерна отметило, что в случае, если такой проект получит «зеленый свет», на его запуск потребуется не менее двух лет. Если в России будет налажен выпуск двигателей Groupe PSA, то они будут использоваться не только в стране, но и отправятся на экспорт.

В нынешнее время концерн PSA Group запускает в Калуге вторую смену. За счет нее в 2018 году российское предприятие французского автогиганта сможет выпустить от 30 000 до 40 000 машин. В начале марта завод дал старт выпуску фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Теперь на предприятии собираются четыре модели, так как ранее на его конвейер отправились Citroen C4 и Peugeot 408. Чтобы запустить выпуск фургонов в Калуге, французы потратили 70 миллионов евро. Сейчас новинки собираются в грузовых версиях, а с апреля они встанут на конвейер в пассажирских вариантах. Кроме того, в июне текущего года на калужском заводе начнется выпуск люксовых версий фургонов.

Иван Головин