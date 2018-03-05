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| | Жители Воронежа высмеяли "чистящий брюхом снег" ВАЗ

Жители Воронежа высмеяли "чистящий брюхом снег" ВАЗ

Сегодня, 12:04

Жителей Воронежа рассмешил автомобиль ВАЗ-2115, который, по их словам, «чистит брюхом снег». Фотография необычной машины была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в одном из пабликов, посвященных жизни города.

Жители Воронежа высмеяли "чистящий брюхом снег" ВАЗ

 

На улицах Воронежа был замечен легковой автомобиль ВАЗ-2115, владелец которого явно перестарался, когда занижал авто. Дорожный просвет машины не превышает нескольких сантиметров.

 

Многие воронежцы удивились, как она вообще способна передвигаться по заснеженным дорогам. Нашлись и шутники, которые предположили, что LADA подверглась такому тюнингу специально, чтобы расчищать дороги после снегопада.

«Его можно вместо снегоуборочной машины использовать», – отметил один из комментаторов.

Другой автолюбитель пожелал владельцу заниженного ВАЗ-2115 удачи, поскольку, по его словам, в зимний сезон в российских дворах можно буксовать даже на кроссовере.


Яна Васильева
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