Жители Воронежа высмеяли "чистящий брюхом снег" ВАЗ

Жителей Воронежа рассмешил автомобиль ВАЗ-2115, который, по их словам, «чистит брюхом снег». Фотография необычной машины была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в одном из пабликов, посвященных жизни города.

На улицах Воронежа был замечен легковой автомобиль ВАЗ-2115, владелец которого явно перестарался, когда занижал авто. Дорожный просвет машины не превышает нескольких сантиметров.

Многие воронежцы удивились, как она вообще способна передвигаться по заснеженным дорогам. Нашлись и шутники, которые предположили, что LADA подверглась такому тюнингу специально, чтобы расчищать дороги после снегопада.

«Его можно вместо снегоуборочной машины использовать», – отметил один из комментаторов.

Другой автолюбитель пожелал владельцу заниженного ВАЗ-2115 удачи, поскольку, по его словам, в зимний сезон в российских дворах можно буксовать даже на кроссовере.

Яна Васильева