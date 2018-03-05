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| | Bugatti показала видеотизер новой версии гиперкара Chiron

Bugatti показала видеотизер новой версии гиперкара Chiron

Сегодня, 13:12

Французская компания Bugatti разместила в сети видеотизер, анонсировав тем самым премьеру новой модификации Chiron. Новинку планируется показать публике на предстоящем автосалоне в Женеве, который распахнёт свои двери для представителей СМИ уже завтра, 6 марта.

 

Bugatti показала видеотизер новой версии гиперкара Chiron

 

Эксперты предполагают, что Bugatti подготовил для международного мероприятия в Швейцарии «заряженный» вариант исполнения гиперкара Chiron. Отметим, что автомобиль и без того способен впечатлить 8,0-литровой мощнейшей установкой W16, способной генерировать 1 500 лошадиных сил при 1 600 Нм. Модель способна ускоряться до 420 км/ч, причём максимальную скорость ограничили электроникой.

 

По другим данным, автопроизводитель привез в Женеву уникальный гиперкар, выполненный в единственном экземпляре по индивидуальному заказу для состоятельного клиента. Опубликованный видеоролик, к сожалению, не раскрывает подробностей о грядущем автомобиле.

Ожидается, что у высокопроизводительного купе Bugatti Chiron заменят нынешнюю выпускную систему. Помимо этого, некоторые изменения могут затронуть салон.


Яна Васильева
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