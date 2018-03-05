«АвтоВАЗ» построит свой завод в Казахстане к 2021 году

«АвтоВАЗ» переносит запуск автозавода в Казахстане на два года, то есть достроить предприятие планируется к 2021 году. Об этом журналистам сообщил президент российской автомобильной компании Николя Мор.

Как отметил господин Мор, строительство завода в рамках СП «Азия авто Казахстан» завершится в ближайшие три года. Предприятие, 75% которого принадлежит группе «Бипэк авто-Азия авто», будет работать по методу полного цикла.

Ранее стало известно, что на начальном этапе в данный проект «АвтоВАЗ» намерен вложить 380 000 000 долларов. Производство мощностью 60 000 единиц изначально планировалось запустить уже в нынешнем году, затем в 2019 году.

«Мы постарались придать инвестициям, насколько это было возможно, соответствующий реалиям размер. Вместе с "Бипэком" минимизировали риски», – заявил Николя Мор.

Напомним, что впервые об открытии в Казахстане завода для выпуска автомобилей LADA заговорили ещё в 2011 году, с тех пор сроки реализации проекта несколько раз переносились.

Яна Васильева