«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | «АвтоВАЗ» построит свой завод в Казахстане к 2021 году

«АвтоВАЗ» построит свой завод в Казахстане к 2021 году

Вчера, 19:38

«АвтоВАЗ» переносит запуск автозавода в Казахстане на два года, то есть достроить предприятие планируется к 2021 году. Об этом журналистам сообщил президент российской автомобильной компании Николя Мор.

 

«АвтоВАЗ» построит свой завод в Казахстане к 2021 году

 

Как отметил господин Мор, строительство завода в рамках СП «Азия авто Казахстан» завершится в ближайшие три года. Предприятие, 75% которого принадлежит группе «Бипэк авто-Азия авто», будет работать по методу полного цикла.

 

Ранее стало известно, что на начальном этапе в данный проект «АвтоВАЗ» намерен вложить 380 000 000 долларов. Производство мощностью 60 000 единиц изначально планировалось запустить уже в нынешнем году, затем в 2019 году.

«Мы постарались придать инвестициям, насколько это было возможно, соответствующий реалиям размер. Вместе с "Бипэком" минимизировали риски», – заявил Николя Мор.

Напомним, что впервые об открытии в Казахстане завода для выпуска автомобилей LADA заговорили ещё в 2011 году, с тех пор сроки реализации проекта несколько раз переносились.


Яна Васильева
Новости по теме
Поставки автомобилей на Казахстанский рынок будет кредитовать Промсвязьбанк
Поставки автомобилей на Казахстанский рынок будет кредитовать Промсвязьбанк

Промсвязьбанк профинансировал закупку комплектов для автомобилей, которые необходимы для выпуска авто LADA в Казахстане. Кредит выдали заводу «АЗИЯ АВТО»,

АвтоВАЗ и «Бипэк Авто – Азия Авто» подтверждают планы по строительству автозавода в Казахстане
АвтоВАЗ и «Бипэк Авто – Азия Авто» подтверждают планы по строительству автозавода в Казахстане

«Бипэк Авто – Азия Авто»  совместно с концерном АвтоВАЗ подтвердили сведения о планах на строительство автомобильного завода. Об этом проинформировал

В Казахстане прекращают производство автомобилей LADA 4x4
В Казахстане прекращают производство автомобилей LADA 4x4

Руководство казахстанского завода «Азия Авто» сообщает, что со второго полугодия 2014 года будет прекращено производство авто LADA 4x4.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости