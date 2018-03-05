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| | Эксперты: Мытье беспилотных машин может навредить их работе

Эксперты: Мытье беспилотных машин может навредить их работе

Сегодня, 06:00

Сотрудники фирмы Avis, предоставляющей услуги проката автомобилей, также обслуживают автономные минивэны Waymo. Эксперты рассказали, как правильно мыть беспилотные автомобили, чтобы не навредить им.

 

Эксперты: Мытье беспилотных машин может навредить их работе

 

Мыть машину с беспилотными функциями труднее, чем обычную, однако специалисты нашли решение некоторых проблем, возникающих из-за особенностей таких авто. Прежде всего отмечается, что привычные автомойки не подходят автономным моделям, их приходится мыть только вручную.

 

Остатки моющих средств могут «ослепить» камеры, а под воздействием жестких щёток сбивается калибровка сенсорных датчиков, из-за чего ухудшается их точность. Наряду с этим беспилотники не терпят пыль и грязь, в особенности на оптических и видеоустройствах. Очевидно, что из-за грязи или пятен от воды автомобиль теряет способность определять различные объекты.

Компания Avis переделала свои три сервисные станции, расположенные в Фениксе, штат Аризона. Директор по инновациям Артур Ордунья отметил, что на переоснащённых автомойках их специалисты уже сегодня предоставляют высокий уровень обслуживания автономным транспортным средствам.


Яна Васильева
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