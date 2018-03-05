Эксперты: Мытье беспилотных машин может навредить их работе

Сотрудники фирмы Avis, предоставляющей услуги проката автомобилей, также обслуживают автономные минивэны Waymo. Эксперты рассказали, как правильно мыть беспилотные автомобили, чтобы не навредить им.

Мыть машину с беспилотными функциями труднее, чем обычную, однако специалисты нашли решение некоторых проблем, возникающих из-за особенностей таких авто. Прежде всего отмечается, что привычные автомойки не подходят автономным моделям, их приходится мыть только вручную.

Остатки моющих средств могут «ослепить» камеры, а под воздействием жестких щёток сбивается калибровка сенсорных датчиков, из-за чего ухудшается их точность. Наряду с этим беспилотники не терпят пыль и грязь, в особенности на оптических и видеоустройствах. Очевидно, что из-за грязи или пятен от воды автомобиль теряет способность определять различные объекты.

Компания Avis переделала свои три сервисные станции, расположенные в Фениксе, штат Аризона. Директор по инновациям Артур Ордунья отметил, что на переоснащённых автомойках их специалисты уже сегодня предоставляют высокий уровень обслуживания автономным транспортным средствам.

Яна Васильева