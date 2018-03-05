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| | Возрождённое купе Stratos показали на видео перед премьерой в Женеве

Возрождённое купе Stratos показали на видео перед премьерой в Женеве

Сегодня, 04:00

В Женевском автосалоне, который начнётся всего через два дня, намерена принять участие компания Manifattura Automobili Torino. Бренд привезёт на мероприятие купе Stratos, основой для которого послужил спорткар Ferrari 430 Scuderia.

 

Возрождённое купе Stratos показали на видео перед премьерой в Женеве

 

Автопроизводитель Manifattura Automobili Torino опубликовал ролик, судя по которому новинка уже «собирается в дорогу». На видео также можно заметить, что сзади возрождённый автомобиль сильно напоминает Ferrari 430 Scuderia, презентация которого состоялась ещё в 2010 году.

 

Новое спортивное купе выпустят лимитированным тиражом всего в 25 экземпляров. Стоимость одного такого спорткара будет достигать невероятные 600 000 долларов, что эквивалентно 33 996 960 рублей.

Помимо этого, компания собирается представить «заряженную» модификацию автомобиля с индексом GT и модель, предназначенную для бездорожья под названием Safari. Какие-либо подробности об этих двух новинках пока держат в секрете.

 

Возрождённое купе Stratos показали на видео перед премьерой в Женеве

 

Возрождённое купе Stratos показали на видео перед премьерой в Женеве

 

Купе Stratos оснастят все тем же 4,0-литровым атмосферным мотором V8, который устанавливается под капот итальянского Ferrari 430 Scuderia. Отдача силового агрегата достигает 540 лошадиных сил при 519 Нм. Представители Manifattura Automobili Torino пообещали, что новый Stratos будет доступен в исполнениях мощностью до 600 «лошадей».

 


Яна Васильева
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