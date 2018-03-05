В сети опубликовали первые рендеры конкурента Tesla Model S в лице Jaguar XJ

Британский премиальный бренд Jaguar собирается преподнести «сюрприз» американской Tesla, выпустив новое поколение XJ с полностью электрической силовой установкой. Накануне в сети появилось первое изображение будущего конкурента электрического седана Model S.

Пока компания Jaguar Land Rover не публиковала официальных фотографий свежего поколения седана Jaguar XJ, однако на просторах интернета появилось рендерное изображение, выполненное специалистами из Ascariss Design. При создании рендеров художники ориентировались на стилистику нового I-Pace.

Как ранее сообщал британский автопроизводитель, новая генерация седана XJ получит приставку EV к названию и будет оснащаться электрической установкой. В техническом плане Jaguar Land Rover придётся постараться, чтобы выпустить автомобиль, способный стать сильным конкурентом Tesla Model S, однако дизайн экстерьера и интерьера является преимуществом перед американским брендом.

Яна Васильева