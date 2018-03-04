Lexus запустил в России спецпредложения на покупку своих авто в марте

Акция распространяется на автомобили Lexus 2017 года в рамках Lexus Trade-in, предусматривающей обмен подержанной машины на новую. По данной схеме в марте россияне сэкономят до 300 000 рублей на покупке кроссовера LX. Выгода при покупке моделей ES 200 и ES 250, а также внедорожника GX будет достигать 200 000 рублей.
Lexus запустил в России спецпредложения на покупку своих авто в мартеСегодня, 16:20
Японская премиальная компания Lexus разработала специальные акции на покупку представительского седана Lexus ES и всех авто модельного ряда люксовых
Компания Lexus объявила специальное предложение на покупку моделей бренда в октябре. В акции участвуют премиальные кроссоверы и внедорожники бренда, сошедшие с
Японский бренд Lexus предлагает своим клиентам специальные условия на покупку всего модельного ряда автомобилей сегмента SUV и бизнес-седана ES. Уточняется,