Lexus запустил в России спецпредложения на покупку своих авто в марте

Компания Lexus предлагает российским автолюбителям выгодные условия при покупке всей линейки SUV премиальной японской марки, а также бизнес-седана ES и флагманского LS. Специальные предложения действуют по 31 марта текущего года.

Акция распространяется на автомобили Lexus 2017 года в рамках Lexus Trade-in, предусматривающей обмен подержанной машины на новую. По данной схеме в марте россияне сэкономят до 300 000 рублей на покупке кроссовера LX. Выгода при покупке моделей ES 200 и ES 250, а также внедорожника GX будет достигать 200 000 рублей. Акция распространяется на автомобили Lexus 2017 года в рамках Lexus Trade-in, предусматривающей обмен подержанной машины на новую. По данной схеме в марте россияне сэкономят до 300 000 рублей на покупке кроссовера LX. Выгода при покупке моделей ES 200 и ES 250, а также внедорожника GX будет достигать 200 000 рублей.

Те, кому приглянулись кроссоверы RX и NX, могут рассчитывать на скидку в размере 150 000 рублей. Отмечается, что Lexus RX теперь стал предлагаться не только в стандартной, но и в удлинённой версии с увеличенным размером багажного отсека.

В честь начала продаж Lexus RX 350L компания запустила акцию «Один лидер. Больше возможностей», в рамках которой на любую из модификаций модели можно оформить кредит с процентной ставкой 10,9% при первоначальном взносе от 20%.

Покупателей автомобилей Lexus ES, LX, GX, RX, RX 350L, NX, RC, RC F и GS F автоматически подключают к программе Lexus «Помощь на дороге», которая действует три года. Что касается моделей LS и LC 500, для них срок действия данной программы составит уже пять лет.





Яна Васильева