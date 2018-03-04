Ателье Carlex Design доработало салон BMW 6-Series второго поколения

Тюнинг-ателье Carlex Design сделало интерьер BMW 6-Series более современным, использовав новые материалы отделки. При этом салон автомобиля был выполнен в полностью пересмотренной стилистике.

Второе поколение BMW 6-Series до сих пор пользуется высоким спросом, однако интерьер для них разрабатывался ещё до 2003 года, потому может считаться устаревшим к настоящему моменту. В связи с этим тюнеры из Carlex Design решили обновить внутреннее убранство этой серии.Основой для нового проекта фирмы послужил BMW E64 650i Cabrio. Для отделки интерьера использовались кожа и алькантара тёмных оттенков, которые дополняет ярко-красная прострочка.Тюнеры решили сохранить в неизменном виде техническую составляющую модели. Кабриолет, как и ранее, оснащается 4,8-литровым двигателем V8, развивающим 360 л. с. при 490 Нм. При весе в 1 935 кг автомобиль тратит на разгон до первой «сотни» всего 5,6 секунды. Отметим, что третья генерация BMW E64 650i Cabrio ускоряется до 100 км/ч ещё быстрее за 4,6 секунды.

Яна Васильева

К сожалению, специалисты из Carlex Design не назвали даже ориентировочную стоимость доработанного автомобиля. В России BMW 6-Series второй генерации можно отыскать по цене от 600 000 рублей, однако состояние таких авто оставляет желать лучшего. Те машины, что сохранились лучше, стоят порядка 900 000 рублей.