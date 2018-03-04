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| | Cadillac стал спонсором «Оскара-2018» и покажет рекламу кроссовера XT4

Cadillac стал спонсором «Оскара-2018» и покажет рекламу кроссовера XT4

Сегодня, 18:27

На минувшей неделе вышли три рекламных видеоролика с новым автомобилем от Cadillac, которые будут демонстрировать в паузах трансляции с церемонии вручения наград премии «Оскара».

Cadillac стал спонсором «Оскара-2018» и покажет рекламу кроссовера XT4

 

По словам Рене Раушу, сменившего на посту директора по маркетингу Уве Эллингхауза, впервые за последние годы американский бренд получил однозначно позитивные отзывы от клиентов, автоэкспертов и дилеров. После ухода прежнего руководителя по маркетингу Cadillac совершает перезагрузку рекламной кампании.

 

Компания готовится презентовать новую фирменную стилистику бренда и компактный кроссовер XT4. Примечательно, что в ходе рекламе нового XT4 использовалось музыкальное сопровождение от Барнса Кортни, Марка Ронсона и Бруно Марса.

Господин Раушу подчеркнул, что приоритетом бренда станет применение передовых технологий и предоставление потребителю роскошных автомобилей, управлять которыми – одно удовольствие. В компании рассчитывают, что после церемонии «Оскара-2018» продажи автомобилей Cadillac существенно вырастут и окупят официальное спонсорство.


Яна Васильева
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