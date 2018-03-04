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| | Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах

Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах

Сегодня, 13:35

Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала свежие тизеры нового AMG GT Coupe. На изображениях в первую очередь в глаза бросается яркий фон, тогда как сам автомобиль затемнили, чтобы сохранить интригу.

Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах

 

Тем не менее по тизерам можно понять, что новый Mercedes-AMG GT Coupe получит решётку радиатора Panamericana AMG с крупным шильдиком по центру и вертикальными планками. Кроме того, на опубликованных картинках видны плавные линии силуэта, легкосплавные колёсные диски, светодиодные фары и агрессивный аэродинамический обвес. Сзади заметен большой диффузор и массивные патрубки выхлопной системы.

 

Публичная презентация нового купе Mercedes-AMG GT Coupe состоится уже через пару дней на автосалоне в Женеве. Ожидается, что под капотом автомобиля найдёт место 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 AMG, производительность которого будет превышать 600 «лошадей».

Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах

 

Позднее компания собирается выпустить гибридную модификацию с силовой установкой, генерирующей 800 лошадиных сил. Динамические характеристики новинки пока сохраняются в секрете.

 


Яна Васильева
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