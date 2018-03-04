Опубликован мартовский рейтинг самых доступных в РФ новых иномарок

Автоэксперты назвали самые бюджетные новые модели зарубежных брендов, предлагаемые на российском рынке. Отметим, что в основном рейтинг представлен узбекской и китайскими марками.

Яна Васильева

В марте, как и в предыдущем месяце, наиболее доступным среди иномарок без пробега остаётся хэтчбек Ravon R2 с ценником от 439 000 рублей. За эти деньги российским автолюбителям предлагается машина, под капотом которой устанавливается 1,25-литровый бензиновый мотор.На втором месте оказался ещё один представитель марки Ravon – седан Nexia. Данный автомобиль предлагается в РФ от 449 000 рублей, что позволило ему обойти японскую модель Datsun on Do. С ценником от 451 000 рублей такой седан в марте опустился на третью позицию рейтинга.Компактная «четырёхдверка» Brilliance H230 стоимостью от 459 900 рублей, как и в феврале, занимает четвёртое место. Замыкает ТОП-5 самых доступных автомобилей иностранных брендов ещё один «китаец» – FAW Oley. Данный седан в начальной комплектации можно приобрести по цене от 491 000 рублей.