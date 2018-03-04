В сеть попали «живые» фотографии обновленного универсала Mazda

В ходе подготовки стенда японского автопроизводителя Mazda на автосалоне в Женеве фотошпионы смогли запечатлеть обновлённый универсал Mazda 6. Судя по опубликованным снимкам, автомобиль получит иные бампера, модернизированную радиаторную решётку и узкие передние фары.

Пережившая рестайлинг Mazda 6 также может похвастаться усовершенствованной шумоизоляцией и перенастроенной подвеской. В салоне новинки появилась пересмотренная передняя панель, иной блок управления климатической системой и другой панелью приборов. Кроме того, для отделки универсала использовались более качественные материалы, в том числе японский белый орех.Уже в начальной комплектации Mazda 6 2019 модельного года получил функцию предотвращения столкновений и круиз-контроль, который способен без вмешательства водителя остановить автомобиль и возобновить движение в потоке.

Яна Васильева

В моторную гамму автомобиля войдут 2,0 и 2,5-литровые бензиновые двигатели мощностью 165 и 192 лошадиные силы соответственно. Помимо этого, новинку предложат с 2,2-литровым турбированным «дизелем» с отдачей в 150 или 175 «лошадок» на выбор.