В сети появился очередной рендер нового кроссовера Toyota RAV4 2019

Японская компания Toyota готовит замену текущему поколению кроссовера RAV4, который базируется на давно устаревшей платформе. Прототип нового автомобиля на сегодняшний день активно тестируют на дорогах американского штата Мичиган.

Недавно в сеть попал рендер, дающий представление о том, как будет выглядеть Toyota RAV4 2019 модельного года. Основой для визуализации послужил тестовый прототип, который удалось сфотографировать в плотном камуфляже на этой неделе в США.

Предположительно новинка получит полностью пересмотренный дизайн, который будет отличаться более острыми линиями и углами. Кроссовер обзаведётся узкой оптикой и «посвежевшей» решёткой радиатора. Небольшие изменения также коснутся профиля модели.

Ранее компания Toyota уже сообщала о намерении сконструировать RAV4 новой генерации на платформе TNGA, которая применяется на новых Toyota Prius и C-HR. Силовую гамму кроссовера пополнят новые моторы и гибридная силовая установка. Новинка может дебютировать уже в нынешнем году или в начале будущего года в рамках выставки NAIS-2019.

Яна Васильева