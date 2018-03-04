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| | В сети появился очередной рендер нового кроссовера Toyota RAV4 2019

В сети появился очередной рендер нового кроссовера Toyota RAV4 2019

Сегодня, 17:30

Японская компания Toyota готовит замену текущему поколению кроссовера RAV4, который базируется на давно устаревшей платформе. Прототип нового автомобиля на сегодняшний день активно тестируют на дорогах американского штата Мичиган.

В сети появился очередной рендер нового кроссовера Toyota RAV4 2019

 

Недавно в сеть попал рендер, дающий представление о том, как будет выглядеть Toyota RAV4 2019 модельного года. Основой для визуализации послужил тестовый прототип, который удалось сфотографировать в плотном камуфляже на этой неделе в США.

 

Предположительно новинка получит полностью пересмотренный дизайн, который будет отличаться более острыми линиями и углами. Кроссовер обзаведётся узкой оптикой и «посвежевшей» решёткой радиатора. Небольшие изменения также коснутся профиля модели.

В сети появился очередной рендер нового кроссовера Toyota RAV4 2019

 

Ранее компания Toyota уже сообщала о намерении сконструировать RAV4 новой генерации на платформе TNGA, которая применяется на новых Toyota Prius и C-HR. Силовую гамму кроссовера пополнят новые моторы и гибридная силовая установка. Новинка может дебютировать уже в нынешнем году или в начале будущего года в рамках выставки NAIS-2019.

 


Яна Васильева
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