Volkswagen презентовал новый бюджетный седан Vento Sport

Индийское подразделение немецкого концерна Volkswagen AG презентовало новый седан Volkswagen Vento Sport, который разработан и построен в Индии. Традиционно для местного рынка модель получит бюджетный ценник и умеренный список оснащения.

Новый Volkswagen Vento в исполнении Sport от стандартной версии модели отличается множество стилистических новшеств, среди которых прежде всего стоит отметить контрастную черную крышу. Кроме того, автомобиль получил специальные шильдики Sport на передних крыльях, чёрные диффузоры на бампере, а также черные акценты на дверях. Модель поставлена на 16-дюймовые хромированные диски.Отмечается, что новый Volkswagen Vento Sport базируется на комплектации Highline Plus, поэтому седан имеет полностью светодиодную оптику. Салон модели имеет отделку из заменителя кожи, а также множество хромированных вставок. В список оснащения седана входит сенсорный мультимедийный центр и камера заднего вида.

Васисуалий Мурчалов

Технические характеристики нового Volkswagen Vento Sport пока не раскрыты, но ожидается, что под капотом изменений не произойдет. «Спортивный» седан по-прежнему будет приводиться в движение широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов, в числе которых 1,2- и 1,5-литровые установки. Стоимость модели будет озвучена несколько позже.