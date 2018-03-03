Составлен рейтинг наиболее популярных китайских автомобилей с пробегом

Эксперты, работающие в исследовательском бюро «АВТОСТАТ» задались целью создать рейтинг наиболее востребованных китайских авто на вторичном автомобильном рынке РФ. Рейтинг создавался на основе информации о январских продажах машин в 2018 году.

Дмитрий Павличко

Лидирует в рейтинге популярный кроссовер Chery Tiggo, который разошелся в январе текущего года тиражом в 497 экземпляров, что на 23,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке разместился Great Wall Hover, который продали в количестве 462 единиц (+6,5%). ТОП-3 закрывает Lifan Solano, который был продан дилерами в количестве 454 штук.В ТОП-5 самых популярных авто с пробегом вошли Lifan X60 (364 ед) и Geely Emgrand (313 шт). Первая десятка рейтинга представлена Chery Amulet (281 ед), Geely MK (237 шт), Chery Bonus A13 (189 ед), Great Wall H5 (185 шт) и Geely MK Cross (172 ед).